В Китае рассказали об излечившихся от коронавируса

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Представитель госкомитета по здравоохранению КНР Ми Фэн рассказал об излечившихся от нового типа коронавируса NCP.
В Китае рассказали об излечившихся от коронавируса
  • © Patipat Janthong/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Процент выздоровевших в Ухани провинции Хубэй и по всей стране значительно вырос, по состоянию на сегодняшний день их число по всей стране составляет 8,2% от всех инфицированных. Для сравнения, 27 января этот показатель был 1,3%», — цитирует его РИА Новости.

Фэн подчеркнул, что данные цифры указывают на то, что оказываемая заболевшим медицинская помощь постепенно приносит положительные результаты.

Уточняется, что, согласно последним данным, из больниц по всей стране выписали 3281 человека.

Ранее сообщалось, что число погибших от последствий заражения новым типом коронавируса NCP в Китае увеличилось до 908.

Подробнее о ситуации с коронавирусом — в материале RT.

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