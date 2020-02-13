В Китае назвали число излечившихся от коронавируса иностранцев

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Число излечившихся от нового типа коронавируса иностранцев в Китае возросло до восьми, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
В Китае назвали число излечившихся от коронавируса иностранцев
  • © Chen Zeguo/Xinhua
  • globallookpress.com

Об этом информирует РИА Новости.

«Число выздоровевших и выписанных из больниц выросло с семи до восьми», — сказал Шуан.

При этом, по его словам, число заражённых коронавирусом иностранцев в стране составляет 27 человек.

Ранее представитель Госкомитета по здравоохранению КНР Ми Фэн рассказал об излечившихся от нового типа коронавируса NCP.

По его словам, число выздоровевших в стране составляет 8,2% от всех инфицированных.

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