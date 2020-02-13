В Китае назвали число излечившихся от коронавируса иностранцев
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- globallookpress.com
Об этом информирует РИА Новости.
«Число выздоровевших и выписанных из больниц выросло с семи до восьми», — сказал Шуан.
При этом, по его словам, число заражённых коронавирусом иностранцев в стране составляет 27 человек.
Ранее представитель Госкомитета по здравоохранению КНР Ми Фэн рассказал об излечившихся от нового типа коронавируса NCP.
По его словам, число выздоровевших в стране составляет 8,2% от всех инфицированных.