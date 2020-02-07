Замглавы МИД России обсудил с послом Великобритании «сделку века»

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Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил с британским послом Деборой Броннерт перспективы палестино-израильского урегулирования в связи с обнародованием Вашингтоном «сделки века».
Замглавы МИД России обсудил с послом Великобритании «сделку века»
  • РИА Новости

Как информирует пресс-служба российского внешнеполитического ведомства, встреча состоялась по инициативе британской стороны.

«Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам ближневосточной повестки дня с акцентом на перспективы палестино-израильского урегулирования, в том числе в связи с обнародованием Вашингтоном «сделки века», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны также обсудили проблематику кризиса в Ливии в контексте берлинской конференции 19 января и дискуссий в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции в поддержку решений саммита.

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что предложенный американской стороной план урегулирования между Израилем и Палестиной («сделка века») умрёт раньше, чем президент США Дональд Трамп.

В январе американский лидер обнародовал «сделку века», согласно которой Иерусалим становится неделимой столицей еврейского государства, при этом палестинская столица создаётся в Восточном Иерусалиме.

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