Хаменеи высказался об американской «сделке века»

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Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что предложенный американской стороной план урегулирования между Израилем и Палестиной («сделка века») умрёт раньше, чем президент США Дональд Трамп.
Хаменеи высказался об американской «сделке века»
  • Reuters

«Американский сценарий «сделки века» умрёт раньше, чем Дональд Трамп», — говорится в сообщении в официальном Twitter аятоллы.

Ранее постпред Палестины в ООН Рияд Мансур заявил, что палестинская сторона внесёт в Совет Безопасности ООН резолюцию с осуждением «мирного плана», представленного Дональдом Трампом.

В январе американский лидер обнародовал план «сделки века» по урегулированию палестино-израильского конфликта. Согласно плану, Иерусалим становится неделимой столицей еврейского государства, при этом палестинская столица создаётся в Восточном Иерусалиме.

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