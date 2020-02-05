Хаменеи высказался об американской «сделке века»

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что предложенный американской стороной план урегулирования между Израилем и Палестиной («сделка века») умрёт раньше, чем президент США Дональд Трамп.

«Американский сценарий «сделки века» умрёт раньше, чем Дональд Трамп», — говорится в сообщении в официальном Twitter аятоллы.

The American plot of the 'Deal of the Century' will die before Trump dies. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) February 5, 2020

Ранее постпред Палестины в ООН Рияд Мансур заявил, что палестинская сторона внесёт в Совет Безопасности ООН резолюцию с осуждением «мирного плана», представленного Дональдом Трампом.

В январе американский лидер обнародовал план «сделки века» по урегулированию палестино-израильского конфликта. Согласно плану, Иерусалим становится неделимой столицей еврейского государства, при этом палестинская столица создаётся в Восточном Иерусалиме.