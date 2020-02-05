В ООН заявили о приверженности резолюциям Совбеза по палестино-израильскому конфликту

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что организация привержена решению палестино-израильского конфликта на основе резолюций Совета Безопасности ООН.

«Позиция ООН в отношении решения (конфликта. — RT) на основе подхода о двух государствах на протяжении многих лет определялась соответствующими резолюциями Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи, которыми руководствуется секретариат», — цитирует его РИА Новости.

По словам генерального секретаря, международная организация всё также привержена поддержке палестинцев и израильтян в урегулировании конфликта на основе резолюций ООН, международного права и двусторонних соглашений.

Ранее президент США Дональд Трамп обнародовал план «сделки века» по урегулированию палестино-израильского конфликта. Согласно плану, Иерусалим становится неделимой столицей еврейского государства, при этом палестинская столица создаётся в Восточном Иерусалиме.

Позднее палестинский лидер Махмуд Аббас исключил возможность ведения переговоров с Израилем на основе мирного плана, предложенного Трампом.