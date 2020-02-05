Палестина внесёт резолюцию против «сделки века» в Совбез ООН

Постпред Палестины в ООН Рияд Мансур заявил, что палестинская сторона внесёт в Совет безопасности ООН резолюцию с осуждением «мирного плана», представленного президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РИА Новости.

«В результате тесной работы с нашими коллегами из делегации Туниса был разработан документ, он был распространён между членами СБ сегодня. Мы надеемся... представить чистовик в понедельник (10 февраля. — RT) и проголосовать по нему во вторник (11 февраля. — RT)», — сказал он.

По его словам, Палестина пойдёт на такой шаг, хотя и осознаёт, что на документ наложат вето. Он отметил, что в данном вопросе палестинская сторона надеется просто заручиться как можно более широкой поддержкой в Совете безопасности ООН.

«Мы знаем, что её заблокируют посредством вето. Но мы хотим показать, что всё международное сообщество выражает единую позицию, которую мы все отстаиваем и которую озвучил генсек ООН», — заключил Мансур.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что организация привержена решению палестино-израильского конфликта на основе резолюций Совета безопасности ООН.

В январе президент США Дональд Трамп обнародовал план «сделки века» по урегулированию палестино-израильского конфликта. Согласно плану, Иерусалим становится неделимой столицей еврейского государства, при этом палестинская столица создаётся в Восточном Иерусалиме.

Позднее палестинский лидер Махмуд Аббас исключил возможность ведения переговоров с Израилем на основе мирного плана, предложенного Трампом.