Замглавы МИД России провёл переговоры с послом Австрии

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Заместитель главы российского МИД Михаил Богданов провёл встречу с послом Австрии в России Йоханнесом Айгнером.
Замглавы МИД России провёл переговоры с послом Австрии
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте российского ведомства.

Отмечается, что стороны обсудили ситуацию в Сирии и Ливии, а также перспективы палестино-израильского урегулирования.

«В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальной ближневосточной проблематике с акцентом на складывающуюся ситуацию в Сирии и Ливии, а также перспективы палестино-израильского урегулирования, в том числе в контексте обнародования Вашингтоном «сделки века» и реакции на неё Лиги арабских государств», — указывается в заявлении.

В министерстве отметили, что Айгнер также провёл переговоры с замглавы МИД России Сергеем Рябковым. С ним австрийский посол обсудил вопросы контроля над вооружениями и проблематику Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.

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