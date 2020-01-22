Гутерреш призвал Совбез ООН поддержать берлинские договорённости по Ливии

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Генсек Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреш призвал Совбез ООН поддержать договорённости берлинской конференции по Ливии.
Гутерреш призвал Совбез ООН поддержать берлинские договорённости по Ливии
  • Reuters

«Я считаю, что поддержка этих договорённостей Советом Безопасности и другие шаги вслед за конференцией были бы крайне важны», — приводит ТАСС его заявление по итогам закрытых консультаций Совета Безопасности по Ливии.

19 января в Берлине состоялась конференция по ливийскому урегулированию.

Как рассказала канцлер Германии Ангела Меркель, стороны договорились о том, что будет «всеобъемлющий план урегулирования», а документы, принятые в ходе конференции, «должны быть одобрены Советом Безопасности ООН».

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