Гутерреш призвал Совбез ООН поддержать берлинские договорённости по Ливии

Генсек Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреш призвал Совбез ООН поддержать договорённости берлинской конференции по Ливии.

«Я считаю, что поддержка этих договорённостей Советом Безопасности и другие шаги вслед за конференцией были бы крайне важны», — приводит ТАСС его заявление по итогам закрытых консультаций Совета Безопасности по Ливии.

19 января в Берлине состоялась конференция по ливийскому урегулированию.

Как рассказала канцлер Германии Ангела Меркель, стороны договорились о том, что будет «всеобъемлющий план урегулирования», а документы, принятые в ходе конференции, «должны быть одобрены Советом Безопасности ООН».