Гутерреш проинформирует Совбез ООН об итогах конференции по Ливии

Генсек Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреш проинформирует Совбез ООН об итогах берлинской конференции по Ливии. Об этом заявил представитель главы организации Стефан Дюжаррик.

«Мы ожидаем, что генсек проинформирует Совбез по запросу членов совета завтра или в среду. Вероятно, это будут закрытые консультации», — цитирует его РИА Новости.

19 января в Берлине состоялась конференция по ливийскому урегулированию.

Как рассказала канцлер Германии Ангела Меркель, стороны договорились о том, что будет «всеобъемлющий план урегулирования», а документы, принятые в ходе конференции, «должны быть одобрены Советом Безопасности ООН».

В свою очередь, исполняющий обязанности главы российского МИД Сергей Лавров сообщил, что итоговый документ содержит положения об устойчивом прекращении огня.