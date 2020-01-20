Гутерреш проинформирует Совбез ООН об итогах конференции по Ливии
- Reuters
«Мы ожидаем, что генсек проинформирует Совбез по запросу членов совета завтра или в среду. Вероятно, это будут закрытые консультации», — цитирует его РИА Новости.
19 января в Берлине состоялась конференция по ливийскому урегулированию.
Как рассказала канцлер Германии Ангела Меркель, стороны договорились о том, что будет «всеобъемлющий план урегулирования», а документы, принятые в ходе конференции, «должны быть одобрены Советом Безопасности ООН».
В свою очередь, исполняющий обязанности главы российского МИД Сергей Лавров сообщил, что итоговый документ содержит положения об устойчивом прекращении огня.