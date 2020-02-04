Путин ожидает, что КНР с честью выйдет из ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что Китай с честью выйдет из тяжёлой ситуации, связанной с распространением коронавируса.

«Я рассчитываю, что сейчас наши китайские друзья с честью выйдут из этой тяжёлой ситуации, которая складывается», — сказал Путин.

Он отметил, что ожидает эффективных результатов в борьбе с коронавирусом.

«Мы все заинтересованы в том, чтобы результаты борьбы с новым вирусом были как можно более эффективными и дали о себе знать как можно раньше», — отметил президент.

Ранее посол России в Китае Андрей Денисов заявил, что планов эвакуировать граждан России со всей территории Китая и из дипломатических учреждений нет.