Путин ожидает, что КНР с честью выйдет из ситуации с коронавирусом
- РИА Новости
«Я рассчитываю, что сейчас наши китайские друзья с честью выйдут из этой тяжёлой ситуации, которая складывается», — сказал Путин.
Он отметил, что ожидает эффективных результатов в борьбе с коронавирусом.
«Мы все заинтересованы в том, чтобы результаты борьбы с новым вирусом были как можно более эффективными и дали о себе знать как можно раньше», — отметил президент.
Ранее посол России в Китае Андрей Денисов заявил, что планов эвакуировать граждан России со всей территории Китая и из дипломатических учреждений нет.