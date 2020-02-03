В Китае реакцию ряда стран на вспышку коронавируса назвали чрезмерной

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что реакция и ограничительные меры ряда стран на вспышку коронавируса в Китае были чрезмерными.

«Большинство стран заявили, что высоко ценят и поддерживают усилия КНР в борьбе с новым типом коронавируса, и мы понимаем и уважаем их (решение. — RT) ввести карантинные меры на границе или ввести необходимые меры в отношении въезда на их территорию граждан КНР», — цитирует РИА Новости дипломата.

При этом она подчеркнула, что «в то же время, реакция и ограничительные меры ряда стран, и США в особенности, на вспышку коронавируса в Китае были чрезмерными».

По её словам, такие действия идут вразрез с рекомендациями ВОЗ.

В понедельник, 3 февраля, стало известно, что два новых случая заражения коронавирусом зафиксировали в Калифорнии. Таким образом, число зарегистрированных заражённых в Соединённых Штатах достигло 11.

Ранее США ввели ограничения для американцев и запрет на въезд для иностранцев, которые посещали КНР за последние 14 дней. Исключение сделано для тех, у кого в США есть ближайшие родственники, лиц, постоянно проживающих в США, а также для членов лётных экипажей.

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что американская сторона предлагает Китаю помощь в борьбе с коронавирусом, но китайская сторона пока не ответила.