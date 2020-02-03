В США подтвердили 11 случаев заражения коронавирусом
- Reuters
Как уточняется, оба случая обнаружены в округе Сан-Бенито, заболевшими являются супруги 57 лет. Подчёркивается, что мужчина путешествовал в Ухань, после чего заразил жену.
Пациентов не стали госпитализировать, они изолированы в собственном доме. Таким образом, число зарегистрированных заражённых в Соединённых Штатах достигло 11.
Ранее в США заявили о девятом случае заражения коронавирусом, он зафиксирован в округе Санта-Клара в Калифорнии.
Как отметил помощник по национальной безопасности президента США Роберт О'Брайен, у американцев нет причин для паники относительно распространения коронавируса.
По последним данным, общее число скончавшихся из-за последствий заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 361, всего зафиксировано 17 205 случаев заражения.