В США подтвердили 11 случаев заражения коронавирусом

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Два новых случая заражения коронавирусом зафиксировали в Калифорнии, сообщает ABC со ссылкой на центры по контролю и профилактике заболеваний США.
В США подтвердили 11 случаев заражения коронавирусом
  • Reuters

Как уточняется, оба случая обнаружены в округе Сан-Бенито, заболевшими являются супруги 57 лет. Подчёркивается, что мужчина путешествовал в Ухань, после чего заразил жену.

Пациентов не стали госпитализировать, они изолированы в собственном доме. Таким образом, число зарегистрированных заражённых в Соединённых Штатах достигло 11.

Ранее в США заявили о девятом случае заражения коронавирусом, он зафиксирован в округе Санта-Клара в Калифорнии.

Как отметил помощник по национальной безопасности президента США Роберт О'Брайен, у американцев нет причин для паники относительно распространения коронавируса.

По последним данным, общее число скончавшихся из-за последствий заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 361, всего зафиксировано 17 205 случаев заражения.

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