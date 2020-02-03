Белый дом: у американцев нет причин для паники в связи с коронавирусом

У американцев нет причин для паники относительно распространения коронавируса, заявил помощник по национальной безопасности президента США Роберт О'Брайен.

«Сейчас у американцев нет причин для паники, мы думаем, что риск (распространения коронавируса. — RT) на низком уровне в США», — сказал он в эфире программы Face The Nation.

“There’s no reason for Americans to panic” about #coronavirus, National Security Adviser Robert O’Brien tells @margbrennan. https://t.co/gC07jbBmTBpic.twitter.com/ofArqgHwmo — Face The Nation (@FaceTheNation) February 2, 2020

Ранее в США заявили о девятом случае заболевания коронавирусом, он зафиксирован в округе Санта-Клара в Калифорнии.

По последним данным, общее число погибших из-за последствий заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 361, всего зафиксировано 17 205 случаев заражения.