Белый дом: у американцев нет причин для паники в связи с коронавирусом

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У американцев нет причин для паники относительно распространения коронавируса, заявил помощник по национальной безопасности президента США Роберт О'Брайен.
Белый дом: у американцев нет причин для паники в связи с коронавирусом
  • globallookpress.com

«Сейчас у американцев нет причин для паники, мы думаем, что риск (распространения коронавируса. — RT) на низком уровне в США», — сказал он в эфире программы Face The Nation.

Ранее в США заявили о девятом случае заболевания коронавирусом, он зафиксирован в округе Санта-Клара в Калифорнии.

По последним данным, общее число погибших из-за последствий заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 361, всего зафиксировано 17 205 случаев заражения.

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