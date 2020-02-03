В США заявили о девятом случае заболевания коронавирусом

Ещё один случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в США, об этом сообщили в американском округе Санта-Клара в Калифорнии.

Об этом пишет San Francisco Chronicle со ссылкой на работников Минздрава.

#BREAKING: Another person in Santa Clara County has been diagnosed with the new #coronavirus, the second case to be diagnosed in the Bay Area. https://t.co/IYVyTcdhbVpic.twitter.com/2HHZu6an6w — San Francisco Chronicle (@sfchronicle) February 2, 2020

Как уточняется, заболевшая женщина прилетела из китайской Ухани. Она, а также члены её семьи изолированы, власти оказывают им поддержку.

Ранее число заражённых новым типом коронавируса в Соединённых Штатах увеличилось до восьми.

По последним данным, в китайской провинции Хубэй из-за последствий заболевания погибли 350 человек. Число заражённых достигло 11 177.

Китайские власти направили в город 1230 врачей для помощи местным медикам в борьбе с коронавирусом.