В США заявили о девятом случае заболевания коронавирусом
- Reuters
Об этом пишет San Francisco Chronicle со ссылкой на работников Минздрава.
#BREAKING: Another person in Santa Clara County has been diagnosed with the new #coronavirus, the second case to be diagnosed in the Bay Area. https://t.co/IYVyTcdhbVpic.twitter.com/2HHZu6an6w— San Francisco Chronicle (@sfchronicle) February 2, 2020
Как уточняется, заболевшая женщина прилетела из китайской Ухани. Она, а также члены её семьи изолированы, власти оказывают им поддержку.
Ранее число заражённых новым типом коронавируса в Соединённых Штатах увеличилось до восьми.
По последним данным, в китайской провинции Хубэй из-за последствий заболевания погибли 350 человек. Число заражённых достигло 11 177.
Китайские власти направили в город 1230 врачей для помощи местным медикам в борьбе с коронавирусом.