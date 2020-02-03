В США заявили о девятом случае заболевания коронавирусом

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Ещё один случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в США, об этом сообщили в американском округе Санта-Клара в Калифорнии.
В США заявили о девятом случае заболевания коронавирусом
  • Reuters

Об этом пишет San Francisco Chronicle со ссылкой на работников Минздрава.

Как уточняется, заболевшая женщина прилетела из китайской Ухани. Она, а также члены её семьи изолированы, власти оказывают им поддержку.

Ранее число заражённых новым типом коронавируса в Соединённых Штатах увеличилось до восьми.

По последним данным, в китайской провинции Хубэй из-за последствий заболевания погибли 350 человек. Число заражённых достигло 11 177.

Китайские власти направили в город 1230 врачей для помощи местным медикам в борьбе с коронавирусом.

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