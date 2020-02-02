Число заражённых коронавирусом в США возросло до восьми

Число заражённых новым типом коронавируса 2019-nCoV в Соединённых Штатах увеличилось до восьми, инфицированным оказался житель штата Массачусетс.

Как информирует департамент здравоохранения штата, вирус был обнаружен у жителя Бостона, вернувшегося из китайской Ухани.

Отмечается, что он обратился за медицинской помощью и в настоящее время находится в изоляции.

«Это восьмой случай заражения новым коронавирусом 2019 года, зарегистрированный в Соединённых Штатах. Риск для общественности из-за нового коронавируса 2019 года в Массачусетсе остаётся низким», — говорится в сообщении.

Ранее министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар сообщил о решении ввести режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV.

Госдепартамент США повысил уровень опасности поездок в Китай до самого высокого, четвёртого, и призвал не ездить в связи с коронавирусом в эту страну.