США вводят режим ЧС из-за коронавируса
«Президент подписал указ, согласно которому вводится режим чрезвычайной ситуации, который начинается в воскресенье», — цитирует РИА Новости Азара.
Указ предполагает «временный запрет на въезд в США иностранных граждан, которые представляют риск в части передачи вируса 2019-nCoV».
Он пояснил, что речь идёт об иностранцах, которые побывали на территории Китая 14 дней назад или менее, при этом он отметил, что исключение составляют члены семей американских граждан и постоянные резиденты США.
Он заявил, что американские граждане, которые возвращаются из континентального Китая, «в течение 14 дней будут находиться под особым наблюдением».
Также режим ЧС предполагает ограничение перелётов в Китай из США только семью аэропортами.
Ранее Госдепартамент США повысил уровень опасности поездок в Китай до самого высокого четвёртого уровня опасности и призвал не ездить в связи с распространением нового типа коронавируса.
Доктор медицинских наук, профессор, член президиума РАЕН, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций, вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев оценил ситуацию с коронавирусом в беседе с ФАН.
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