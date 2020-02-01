США вводят режим ЧС из-за коронавируса

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Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар сообщил, что было принято решение ввести режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV.

«Президент подписал указ, согласно которому вводится режим чрезвычайной ситуации, который начинается в воскресенье», — цитирует РИА Новости Азара.

Указ предполагает «временный запрет на въезд в США иностранных граждан, которые представляют риск в части передачи вируса 2019-nCoV».

Он пояснил, что речь идёт об иностранцах, которые побывали на территории Китая 14 дней назад или менее, при этом он отметил, что исключение составляют члены семей американских граждан и постоянные резиденты США.

Он заявил, что американские граждане, которые возвращаются из континентального Китая, «в течение 14 дней будут находиться под особым наблюдением».

Также режим ЧС предполагает ограничение перелётов в Китай из США только семью аэропортами.

Ранее Госдепартамент США повысил уровень опасности поездок в Китай до самого высокого четвёртого уровня опасности и призвал не ездить в связи с распространением нового типа коронавируса.

Доктор медицинских наук, профессор, член президиума РАЕН, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций, вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев оценил ситуацию с коронавирусом в беседе с ФАН.

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