Граждане Польши эвакуированы из Хубэя из-за коронавируса

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Граждан Польши эвакуировали из китайской провинции Хубэй из-за коронавируса, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«В связи с эпидемиологической ситуацией в китайской провинции Хубэй принято решение об эвакуации оттуда граждан Республики Польша», — написал Моравецкий.

По его словам, граждане находятся на пути во Францию, оттуда специальные военные самолёты польских вооружённых сил доставят их во Вроцлав.

Премьер отметил, что среди эвакуированных «нет людей с подозрением на инфекционные заболевания», однако после посадки они профилактически пройдут обследование.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эвакуация российских граждан из Китая в связи с распространением коронавируса запланирована на 3—4 февраля.

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