Матвиенко прокомментировала представленную Трампом «сделку века»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала представленную американским лидером Дональдом Трампом «сделку века» по урегулированию палестино-израильского конфликта.

«Отсутствие вовлечённости Палестины в подготовку этих планов — это, конечно, неправильный подход. Обе стороны должны участвовать в подготовке таких документов, а этого не было соблюдено», — цитирует Матвиенко РИА Новости.

По её словам, палестино-израильское урегулирование остаётся очень острой проблемой, требующей взвешенного подхода.

«Инициатива новая, она требует тщательного изучения, МИД России сейчас проводит такой анализ. Согласна с МИД, что на этом этапе должны активно подключиться к рассмотрению этой инициативы международный «квартет» по ближневосточному урегулированию, Лига арабских государств», — сказала она.

Матвиенко отметила необходимость спокойного анализа деталей «сделки века» и последующей выработки позиции мирового сообщества и Совбеза ООН.

Ранее стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения «сделки века» Трампа.

28 января американский лидер представил свой план ближневосточного урегулирования, по которому Иерусалим становится неделимой столицей Израиля, при этом палестинская столица создаётся в Восточном Иерусалиме. Кроме того, Израиль получает суверенитет над Иорданской долиной.

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