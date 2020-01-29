Аббас представит в ООН резолюцию против «сделки века»

Палестинский лидер Махмуд Аббас на заседании Совета Безопасности ООН представит резолюцию против плана США по ближневосточному урегулированию.

«Мы ведём консультации по подготовке резолюции, которые увенчаются визитом в СБ Махмуда Аббаса в ближайшие две недели», — приводит ТАСС слова постоянного наблюдателя Палестины при ООН Рияда Мансура.

Он отметил, что подготовка проекта резолюции должна завершиться к визиту Аббаса на заседание СБ ООН.

Ранее президент США Дональд Трамп представил план мирного урегулирования палестино-израильского конфликта. 80-страничный документ предусматривает создание двух независимых государств, в том числе палестинского со столицей в части Восточного Иерусалима.