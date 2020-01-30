Нетаньяху назвал отношения Израиля с Россией самыми прочными в истории

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с российским лидером Владимиром Путиным назвал отношения между Россией и Израилем самыми прочными в истории.
Нетаньяху назвал отношения Израиля с Россией самыми прочными в истории
  • Reuters

«Я хочу сказать, что отношения между Израилем и Россией самые прочные, самые хорошие, чем они были когда-либо. Хотел бы вас поблагодарить, господин президент, за вашу личную роль, за ваше лидерство и в этой теме», — приводит РИА Новости слова Нетаньяху.

Нетаньяху отметил, что Путин — первый мировой лидер, с которым он встречается после визита в США для обсуждения «сделки века» по палестино-израильскому урегулированию, предложенной президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом, и заявил, что хотел бы услышать мнение Путина.

Также Нетаньяху лично поблагодарил российского лидера за быстрое решение о помиловании израильтянки Наамы Иссахар.

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