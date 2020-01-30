Нетаньяху лично поблагодарил Путина за быстрое решение по делу Иссахар

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично поблагодарил российского лидера Владимира Путина во время встречи в Кремле за быстрое решение о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая была осуждена в России за контрабанду и хранение наркотиков.
Нетаньяху лично поблагодарил Путина за быстрое решение по делу Иссахар
  • Reuters

«Хотел бы вас поблагодарить от имени всего народа Израиля за ваше быстрое решение освободить Нааму Иссахар. Это то, что трогает нас всех», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что Иссахар освободили из подмосковной колонии.

29 января президент России Владимир Путин, руководствуясь принципами гуманности, помиловал Иссахар, освободив её от дальнейшего отбывания наказания.

Девушку задержали 9 апреля 2019 года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. В её рюкзаке обнаружили 9,6 г гашиша.

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