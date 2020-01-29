«Руководствуясь принципами гуманности»: Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар

Владимир Путин подписал указ о помиловании израильтянки Наамы Иссахар. Ранее она обратилась к главе государства с соответствующим прошением. Власти Израиля поблагодарили президента России за принятое решение. Девушку задержали в аэропорту Шереметьево в апреле 2019 года после того, как в её багаже обнаружили 9,6 грамма гашиша. Осенью её приговорили к 7,5 года колонии общего режима за контрабанду и хранение наркотиков.

В среду, 29 января, президент России подписал указ о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которую в октябре 2019 года приговорили к 7,5 года колонии общего режима за контрабанду и хранение наркотиков.

«Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать Иссахар Нааму, 1993 года рождения, осуждённую 11 октября 2019 года Химкинским городским судом Московской области, освободив её от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы», — говорится в тексте указа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил «своего друга» президента РФ за это решение. В свою очередь, президент еврейского государства Реувен Ривлин поблагодарил российского коллегу «за мудрость и гуманность». Решение российского лидера также приветствовал министр иностранных дел еврейского государства Исраэль Кац.

«Хочу отметить важную роль личных контактов главы правительства Израиля с президентом России, а также хорошие отношения между нашими странами», — заметил он.

К тому же благодарность главе государства за проявленное сочувствие выразила мать израильтянки Яффа Иссахар.

«Это момент, которого я ждала почти год, я проделала долгий путь, который я не хочу, чтобы кто-нибудь прошёл. Сейчас всё, что я хочу, — это обнять мою дочь Нааму», — цитирует женщину РИА Новости.

26 января гражданка Израиля и США обратилась к президенту РФ с ходатайством о помиловании и освобождении. Спустя сутки комиссия по вопросам помилования на территории Московской области одобрила прошение Иссахар. Как сообщила заместитель председателя комиссии, уполномоченный по правам человека в Подмосковье Екатерина Семёнова, в этом документе девушка «частично признаёт то, что действительно провозила наркотики для собственного пользования» и «никакого умысла в контрабанде» у неё не было.

Накануне заключение комиссии подписал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. В свою очередь, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков указывал, что Владимир Путин примет решение по помилованию Наамы Иссахар после завершения всех формальностей.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после встречи в Иерусалиме с матерью осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар Яффой

РИА Новости

© Сергей Гунеев

Дело Наамы Иссахар

9 апреля 2019 года в аэропорту Шереметьево таможенники задержали Нааму Иссахар, у которой в багаже обнаружили 9,6 грамма гашиша. Девушка не проходила таможенный контроль в столичном аэропорту, а находилась в так называемой стерильной зоне — территории между пунктом проверки в аэропорту и самолётом. Она летела из Индии в Тель-Авив, в Москве у неё был стыковочный рейс.

Иссахар не отрицала, что запрещённые вещества принадлежат ей. По её словам, гашиш она положила в свой чемодан давно и забыла вынуть его, когда собирала вещи в поездку. Отметим, что в Израиле хранение вещества весом до 15 граммов для личного потребления является законным.

После допроса её арестовали и предъявили обвинение по ст. 228 УК РФ («Незаконное хранение наркотических веществ»), максимальная санкция по которой — три года тюрьмы. Однако затем прокуратура усмотрела в действиях девушки состав ещё одного преступления по более тяжкой статье — «Контрабанда наркотиков» (ч. 2 ст. 229.1 УК РФ). Максимальное наказание по ней — до десяти лет лишения свободы.

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Отметим, что Иссахар признала вину в хранении наркотиков, но указывала на незаконность обвинения в контрабанде, поскольку не проходила таможенный контроль в России.

Между тем 11 октября Химкинский городской суд признал Нааму Иссахар виновной, приговорив её к 7,5 года колонии общего режима.

Спустя несколько дней после этого президент Израиля Реувен Ривлин и премьер еврейского государства Биньямин Нетаньяху обратились к Владимиру Путину с просьбой о помиловании девушки.

В то же время была подана апелляционная жалоба на решение суда, однако Московский областной суд 19 декабря оставил приговор без изменений.

В январе 2020-го в преддверии визита Владимира Путина в Израиль и Палестину стало известно, что глава государства обсудит вопрос освобождения Наамы Иссахар с высшим руководством Израиля и матерью девушки Яффой Иссахар.

В ходе встречи женщина попросила главу государства «помиловать её дочь и вернуть её в Израиль».

«Я тронута тем, что вы захотели меня увидеть, что вы готовы уделить мне время из вашего графика. Я очень волнуюсь... И ещё раз прошу смиловаться, помилуйте её и верните её домой, ко мне, потому что она — вся моя жизнь. У меня две дочери, и они — мой мир», — говорила Яффа Иссахар.

Владимир Путин заверил женщину, что «всё будет хорошо».