Воробьёв подписал рекомендацию о помиловании израильтянки Иссахар

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал заключение подмосковной комиссии по вопросам помилования в отношении израильтянки Наамы Иссахар.

Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее адвокат израильтянки Алексей Добрынин заявил, что Иссахар подала письменное прошение о помиловании на имя российского лидера Владимира Путина.

Комиссия по вопросам помилования на территории Московской области одобрила ходатайство о помиловании.

Наама Иссахар осуждена на 7,5 года колонии. Её задержали в апреле 2019 года с 9,6 г гашиша в Шереметьеве.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин примет решение по прошению о помиловании Иссахар после того, как будут завершены все формальности по этому делу.

23 января сообщалось, что Путин встретился с матерью Наамы Иссахар. Встреча прошла в Израиле, куда российский лидер приехал для участия в форуме «Сохраняем память о холокосте, боремся с антисемитизмом» и в церемонии открытия в Иерусалиме памятника защитникам и жителям блокадного Ленинграда.