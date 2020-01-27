Песков: решение по Иссахар примут после завершения формальностей

Российский президент Владимир Путин примет решение по прошению о помиловании осуждённой в России израильтянки Наамы Иссахар после того, как будут завершены все формальности по этому делу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сейчас все формальности выполняются, как только они будут финализированы, президент примет решение», — сказал Песков ТАСС.

Ранее адвокат израильтянки Алексей Добрынин заявил, что Иссахар подала письменное прошение о помиловании на имя российского лидера Владимира Путина.

Комиссия по вопросам помилования на территории Московской области одобрила ходатайство о помиловании. Во вторник, 28 января, документ поступит на подписание губернатору Московской области Андрею Воробьёву.

Наама Иссахар осуждена на 7,5 года колонии. Её задержали в апреле 2019 года с 9,6 г гашиша в Шереметьеве.