Подмосковная комиссия одобрила прошение о помиловании Иссахар

Комиссия по вопросам помилования на территории Московской области одобрила ходатайство о помиловании израильтянки Наамы Иссахар.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заместителя председателя комиссии, уполномоченного по правам человека в Подмосковье Екатерину Семёнову.

Она рассказала, что ходатайство о помиловании поступило 27 января, в нём Иссахар «частично признаёт то, что действительно она провозила наркотики, эти наркотики были для собственного пользования, никакого умысла в контрабанде у девушки и в мыслях не было».

Соответственно, как сообщает Семёнова, комиссия после рассмотрения характеристики «приняла решение о том, чтобы удовлетворить это ходатайство о помиловании».

По её словам, члены комиссии единогласно подписали акт протокола о прошении помилования. Во вторник, 28 января, документ поступит на подписание губернатору Московской области Андрею Воробьёву.

Ранее адвокат израильтянки Алексей Добрынин заявил, что Иссахар подала письменное прошение о помиловании на имя российского лидера Владимира Путина.

Наама Иссахар осуждена на 7,5 года колонии. Её задержали в апреле 2019 года с 9,6 г гашиша в Шереметьеве.