Москалькова намерена поддержать ходатайство Иссахар о помиловании

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова намерена поддержать ходатайство о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, осуждённой в России за контрабанду и хранение наркотиков.

Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в России.

«Т.Н. Москалькова намерена поддержать ходатайство в адрес президента (России Владимира Путина. — RT)», — приводит заявление ТАСС.

Уточняется, что сотрудники аппарата омбудсмена оказали Иссахар помощь в составлении прошения о помиловании на имя российского президента.

Ранее адвокат израильтянки Алексей Добрынин заявил, что Иссахар подала письменное прошение о помиловании на имя Путина.

23 января в ходе визита в Иерусалим Путин встретился с матерью девушки и пообещал учесть позицию израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху по данному вопросу.

В Кремле при этом отметили, что Иссахар пока не обращалась к президенту с просьбой о помиловании и это «тормозит процесс».

Наама Иссахар осуждена на 7,5 года колонии. Её задержали в апреле 2019 года с 9,6 г гашиша в Шереметьеве.