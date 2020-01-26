Москалькова намерена поддержать ходатайство Иссахар о помиловании

Короткая ссылка
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова намерена поддержать ходатайство о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, осуждённой в России за контрабанду и хранение наркотиков.
Москалькова намерена поддержать ходатайство Иссахар о помиловании
  • © Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в России.

«Т.Н. Москалькова намерена поддержать ходатайство в адрес президента (России Владимира Путина. — RT)», — приводит заявление ТАСС.

Уточняется, что сотрудники аппарата омбудсмена оказали Иссахар помощь в составлении прошения о помиловании на имя российского президента.

Ранее адвокат израильтянки Алексей Добрынин заявил, что Иссахар подала письменное прошение о помиловании на имя Путина.

23 января в ходе визита в Иерусалим Путин встретился с матерью девушки и пообещал учесть позицию израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху по данному вопросу.

В Кремле при этом отметили, что Иссахар пока не обращалась к президенту с просьбой о помиловании и это «тормозит процесс»

Наама Иссахар осуждена на 7,5 года колонии. Её задержали в апреле 2019 года с 9,6 г гашиша в Шереметьеве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить