Путин помиловал израильтянку Иссахар
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Указ главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.
«Помиловать Иссахар Нааму, 1993 года рождения, осуждённую 11 октября 2019 года Химкинским городским судом Московской области, освободив её от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы», — говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
26 января сообщалось, что Иссахар подала письменное прошение о помиловании на имя Путина.
Комиссия по вопросам помилования в Подмосковье одобрила ходатайство о помиловании, а позднее заключение комиссии в отношении Иссахар подписал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.