Путин подписал указ о помиловании израильтянки Иссахар

Путин помиловал израильтянку Иссахар

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RT
Российский лидер Владимир Путин подписал указ о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая была осуждена на 7,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков. Её задержали в апреле 2019 года с 9,6 г гашиша в Шереметьеве.
Путин помиловал израильтянку Иссахар
  • © Kirill KUDRYAVTSEV
  • AFP

Указ главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.

«Помиловать Иссахар Нааму, 1993 года рождения, осуждённую 11 октября 2019 года Химкинским городским судом Московской области, освободив её от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы», — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

26 января сообщалось, что Иссахар подала письменное прошение о помиловании на имя Путина.

Комиссия по вопросам помилования в Подмосковье одобрила ходатайство о помиловании, а позднее заключение комиссии в отношении Иссахар подписал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

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