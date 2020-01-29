Россия анализирует предложенную Трампом «сделку века»

Кремль продолжает изучать представленный президентом США Дональдом Трампом план по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы продолжаем анализировать эту информацию и изучать план, который был подготовлен в администрации Белого дома», — цитирует его ТАСС.

По словам Пескова, 30 января состоится встреча президента России Владимира Путина с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, в ходе которой «поступит ещё информация, что называется, из первых рук».

Ранее Трамп сообщил, что план ближневосточного урегулирования, известный также как «сделка века», насчитывает 80 страниц. По его словам, это самый детальный документ по этому вопросу.

28 января в канцелярии премьер-министра Израиля заявили, что Нетаньяху намерен прилететь в Москву и сообщить Путину о «сделке века».