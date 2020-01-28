В МИД России прокомментировали предложенную США «сделку века»

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Россия будет изучать предложенную США «сделку века» по ближневосточному урегулированию. Об этом заявил заместитель главы российского МИД Михаил Богданов.
В МИД России прокомментировали предложенную США «сделку века»
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Мы будем изучать предложения. Но мы же не принимаем никаких решений», — цитирует РИА Новости Богданова.

Он подчеркнул, что «решения принимают стороны, вовлечённые в конфликт, — это палестинцы и израильтяне, американцы не принимают решение».

«Они выдвинули инициативу, её будут изучать все. Но прежде всего решение принимают стороны конфликта. Мы же не стороны конфликта», — отметил дипломат.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил в ходе пресс-конференции с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, что Израиль делает «большой шаг к миру», воплощая предложенную США «сделку века».

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