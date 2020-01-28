В МИД России прокомментировали предложенную США «сделку века»

Россия будет изучать предложенную США «сделку века» по ближневосточному урегулированию. Об этом заявил заместитель главы российского МИД Михаил Богданов.

«Мы будем изучать предложения. Но мы же не принимаем никаких решений», — цитирует РИА Новости Богданова.

Он подчеркнул, что «решения принимают стороны, вовлечённые в конфликт, — это палестинцы и израильтяне, американцы не принимают решение».

«Они выдвинули инициативу, её будут изучать все. Но прежде всего решение принимают стороны конфликта. Мы же не стороны конфликта», — отметил дипломат.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил в ходе пресс-конференции с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, что Израиль делает «большой шаг к миру», воплощая предложенную США «сделку века».