Рухани назвал «сделку века» отвратительным планом

Президент Ирана Хасан Рухани назвал предложенную США «сделку века» по палестино-израильскому урегулированию «самым отвратительным планом века».

«Достаточно этих глупых попыток. Самый отвратительный план века», — написал Рухани в Twitter.

Ранее президент США Дональд Трамп представил план мирного урегулирования палестино-израильского конфликта. 80-страничный документ предусматривает создание двух независимых государств, в том числе палестинского со столицей в части Восточного Иерусалима.

Позднее сообщалось, что палестинский лидер Махмуд Аббас на заседании Совета Безопасности ООН представит резолюцию против плана США по ближневосточному урегулированию.