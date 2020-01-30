Рухани назвал «сделку века» отвратительным планом
- Reuters
«Достаточно этих глупых попыток. Самый отвратительный план века», — написал Рухани в Twitter.
Ранее президент США Дональд Трамп представил план мирного урегулирования палестино-израильского конфликта. 80-страничный документ предусматривает создание двух независимых государств, в том числе палестинского со столицей в части Восточного Иерусалима.
Позднее сообщалось, что палестинский лидер Махмуд Аббас на заседании Совета Безопасности ООН представит резолюцию против плана США по ближневосточному урегулированию.