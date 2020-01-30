Рухани назвал «сделку века» отвратительным планом

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Президент Ирана Хасан Рухани назвал предложенную США «сделку века» по палестино-израильскому урегулированию «самым отвратительным планом века».
Рухани назвал «сделку века» отвратительным планом
  • Reuters

«Достаточно этих глупых попыток. Самый отвратительный план века», — написал Рухани в Twitter.

Ранее президент США Дональд Трамп представил план мирного урегулирования палестино-израильского конфликта. 80-страничный документ предусматривает создание двух независимых государств, в том числе палестинского со столицей в части Восточного Иерусалима.

Позднее сообщалось, что палестинский лидер Махмуд Аббас на заседании Совета Безопасности ООН представит резолюцию против плана США по ближневосточному урегулированию.

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