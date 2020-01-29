МИД КНР прокомментировал представленную США «сделку века»

Урегулирование палестино-израильского конфликта должно происходить с учётом интересов всех сторон и на основе равного диалога и переговоров, заявили в МИД КНР, комментируя представленную президентом США Дональдом Трампом «сделку века».

«Китай всегда придерживался позиции, что основой урегулирования палестинского вопроса должны оставаться резолюции ООН и международные договорённости, включая принципы «два государства для двух народов» и «земля в обмен на мир», которые следует соблюдать», — приводит пресс-служба МИД Китая слова официального представителя ведомства Хуа Чуньин.

В Пекине отметили, что предложенное решение конфликта должно быть «всеобъемлющим и справедливым» и учитывать позицию Палестины.

Представитель китайского МИД добавила, что КНР пока изучает содержание предложенного документа по «сделке века».

28 января Трамп представил свой план ближневосточного урегулирования, по которому Иерусалим становится неделимой столицей Израиля. При этом у Израиля будет суверенитет над Иорданской долиной.

Президент Палестины Махмуд Аббас отверг данное предложение, назвав «сделку века» Трампа заговором.

В Кремле сообщили, что Москва анализирует представленный план США.