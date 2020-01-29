МИД КНР прокомментировал представленную США «сделку века»

Короткая ссылка
Урегулирование палестино-израильского конфликта должно происходить с учётом интересов всех сторон и на основе равного диалога и переговоров, заявили в МИД КНР, комментируя представленную президентом США Дональдом Трампом «сделку века».
МИД КНР прокомментировал представленную США «сделку века»
  • Reuters

«Китай всегда придерживался позиции, что основой урегулирования палестинского вопроса должны оставаться резолюции ООН и международные договорённости, включая принципы «два государства для двух народов» и «земля в обмен на мир», которые следует соблюдать», — приводит пресс-служба МИД Китая слова официального представителя ведомства Хуа Чуньин.

В Пекине отметили, что предложенное решение конфликта должно быть «всеобъемлющим и справедливым» и учитывать позицию Палестины.

Представитель китайского МИД добавила, что КНР пока изучает содержание предложенного документа по «сделке века».

28 января Трамп представил свой план ближневосточного урегулирования, по которому Иерусалим становится неделимой столицей Израиля. При этом у Израиля будет суверенитет над Иорданской долиной.

Президент Палестины Махмуд Аббас отверг данное предложение, назвав «сделку века» Трампа заговором.

В Кремле сообщили, что Москва анализирует представленный план США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить