В ЛАГ оценили представленную Трампом «сделку века»
- Reuters
Соответствующий пост был опубликован на странице организации в Facebook.
Глава ЛАГ отметил, что лига приветствует усилия по достижению мира, однако «первое ознакомление с объявлением указывает на огромное нарушение законных прав палестинцев на их земли и неадекватность многих представленных компромиссных идей».
Ахмед Абуль Гейт также добавил, что данная «сделка века» отражает лишь «необязательное американское видение» проблемы.
«Справедливый и устойчивый мир не может быть достигнут путём игнорирования реальности израильской оккупации палестинских территорий с 1967 года или путём легитимизации этой оккупации», — заключил он.
Ранее Трамп, выступая на пресс-конференции с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, заявил, что, согласно «сделке века», Иерусалим останется неделимой столицей Израиля.
Как подчеркнул президент США, Израиль делает «большой шаг к миру», воплощая предложенную Вашингтоном «сделку века».
В свою очередь, президент Палестины Махмуд Аббас назвал заговором сделку Трампа.