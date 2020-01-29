В ЛАГ оценили представленную Трампом «сделку века»

Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт прокомментировал представленную президентом США Дональдом Трампом «сделку века» по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Соответствующий пост был опубликован на странице организации в Facebook.

Глава ЛАГ отметил, что лига приветствует усилия по достижению мира, однако «первое ознакомление с объявлением указывает на огромное нарушение законных прав палестинцев на их земли и неадекватность многих представленных компромиссных идей».

Ахмед Абуль Гейт также добавил, что данная «сделка века» отражает лишь «необязательное американское видение» проблемы.

«Справедливый и устойчивый мир не может быть достигнут путём игнорирования реальности израильской оккупации палестинских территорий с 1967 года или путём легитимизации этой оккупации», — заключил он.

Ранее Трамп, выступая на пресс-конференции с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, заявил, что, согласно «сделке века», Иерусалим останется неделимой столицей Израиля.

Как подчеркнул президент США, Израиль делает «большой шаг к миру», воплощая предложенную Вашингтоном «сделку века».

В свою очередь, президент Палестины Махмуд Аббас назвал заговором сделку Трампа.