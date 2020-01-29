Эрдоган высказался о «сделке века» Трампа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал представленную американским лидером Дональдом Трампом «сделку века» по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Об этом сообщает NTV.

«План по передаче Иерусалима Израилю ни в коем случае не приемлем», — отметил он.

Соответствующее заявление он сделал на борту самолёта, возвращаясь из Сенегала.

Ранее Трамп, выступая на пресс-конференции с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, заявил, что, согласно «сделке века», Иерусалим останется неделимой столицей Израиля.

Как подчеркнул президент США, Израиль делает «большой шаг к миру», воплощая предложенную Вашингтоном «сделку века».

В свою очередь, президент Палестины Махмуд Аббас назвал заговором сделку Трампа. При этом генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт также негативно оценил указанный представленный план.