Эрдоган высказался о «сделке века» Трампа
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Об этом сообщает NTV.
«План по передаче Иерусалима Израилю ни в коем случае не приемлем», — отметил он.
Соответствующее заявление он сделал на борту самолёта, возвращаясь из Сенегала.
Ранее Трамп, выступая на пресс-конференции с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, заявил, что, согласно «сделке века», Иерусалим останется неделимой столицей Израиля.
Как подчеркнул президент США, Израиль делает «большой шаг к миру», воплощая предложенную Вашингтоном «сделку века».
В свою очередь, президент Палестины Махмуд Аббас назвал заговором сделку Трампа. При этом генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт также негативно оценил указанный представленный план.