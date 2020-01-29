Эрдоган высказался о «сделке века» Трампа

Короткая ссылка
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал представленную американским лидером Дональдом Трампом «сделку века» по урегулированию палестино-израильского конфликта.
Эрдоган высказался о «сделке века» Трампа
  • © Xinhua
  • globallookpress.com

Об этом сообщает NTV.

«План по передаче Иерусалима Израилю ни в коем случае не приемлем», — отметил он.

Соответствующее заявление он сделал на борту самолёта, возвращаясь из Сенегала.

Ранее Трамп, выступая на пресс-конференции с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, заявил, что, согласно «сделке века», Иерусалим останется неделимой столицей Израиля.

Как подчеркнул президент США, Израиль делает «большой шаг к миру», воплощая предложенную Вашингтоном «сделку века».

В свою очередь, президент Палестины Махмуд Аббас назвал заговором сделку Трампа. При этом генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт также негативно оценил указанный представленный план.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить