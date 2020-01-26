В КНР отметили падение пассажиропотока почти на 30% из-за коронавируса

Пассажиропоток в Китае в первый день новогодних каникул из-за коронавируса сократился на 28,8%, по сравнению с 2019 годом, заявил заместитель министра транспорта страны Лю Сяомин.

По его словам, обычно это самый загруженный для транспортной системы страны период.

Лю Сяомин отметил, что изменения в показателях по пассажиропотоку вызваны принятыми экстренными мерами.

«Вчера был первый день каникул, и наша статистика свидетельствует, что пассажиропоток, по сравнению с прошлым годом, упал на 28,8%. Пассажиропоток на железнодорожном транспорте сократился на 41,5%, авиаперевозки — на 41,6%, автомобильные — на 25%», — цитирует Лю РИА Новости.

Ранее сообщалось, что все китайские туристические компании прекращают организацию групповых туров из-за распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV.

Также сообщалось об усилении мер в Китае по обнаружению коронавируса на транспорте.

В конце января стало известно, что в китайском городе Ухань десятки человек заболели неизвестной формой пневмонии. Позднее сообщалось, что причиной вспышки вирусной пневмонии стал новый вид коронавируса.

По последним данным, число заражений коронавирусом в Китае увеличилось до 1975, зафиксировано 56 летальных исходов.