Путин выразил соболезнования семьям жертв землетрясения в Турции

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Президент России Владимир Путин в телеграмме турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших при землетрясении в провинции Элязыг.
Путин выразил соболезнования семьям жертв землетрясения в Турции
  • Reuters

«В России разделяют боль и скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», — говорится в телеграмме на сайте Кремля.

Ранее сообщалось, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил в связи с ЧП соболезнования народу Турции.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в восточной провинции Турции Элязыг вечером 24 января и ощущалось по всей стране. После землетрясения было зафиксировано 35 подземных толчков магнитудой от 2,7 до 5,4.

По последним данным, в результате инцидента погибли 22 человека. Кроме того, согласно данным NTV, по меньшей мере 30 домов обрушились от воздействия землетрясения.

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