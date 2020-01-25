Путин выразил соболезнования семьям жертв землетрясения в Турции

Президент России Владимир Путин в телеграмме турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших при землетрясении в провинции Элязыг.

«В России разделяют боль и скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», — говорится в телеграмме на сайте Кремля.

Ранее сообщалось, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил в связи с ЧП соболезнования народу Турции.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в восточной провинции Турции Элязыг вечером 24 января и ощущалось по всей стране. После землетрясения было зафиксировано 35 подземных толчков магнитудой от 2,7 до 5,4.

По последним данным, в результате инцидента погибли 22 человека. Кроме того, согласно данным NTV, по меньшей мере 30 домов обрушились от воздействия землетрясения.