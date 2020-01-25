Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 22
- Reuters
#BREAKING 22 people die in eastern Turkey earthquake, says Turkish interior minister— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) January 25, 2020
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в восточной провинции Турции Элязыг вечером 24 января и ощущалось по всей стране. После землетрясения было зафиксировано 35 подземных толчков магнитудой от 2,7 до 5,4.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил соболезнования народу Турции в связи с ЧП.