В ЕС выразили соболезнования жертвам землетрясения в Турции
«Наши мысли обращены к народу Турции, к семьям жертв разрушительного землетрясения, обрушившегося на Элязыг, и ко всем раненым и пострадавшим», — написал он в своём Twitter.
Боррель подчеркнул, что Евросоюз внимательно отслеживает ситуацию в Турции.
Ранее сообщалось, что 30 человек находятся под завалами в турецкой провинции Элязыг после землетрясения.
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган контролирует ход спасательных работ в зоне землетрясения.
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в восточной провинции Турции Элязыг вечером 24 января и ощущалось по всей стране.