В ЕС выразили соболезнования жертвам землетрясения в Турции

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил солидарность народу Турции в связи с землетрясением на востоке страны, жертвами которого, по последним данным, стали 18 человек и ещё свыше 500 пострадали.

«Наши мысли обращены к народу Турции, к семьям жертв разрушительного землетрясения, обрушившегося на Элязыг, и ко всем раненым и пострадавшим», — написал он в своём Twitter.

Боррель подчеркнул, что Евросоюз внимательно отслеживает ситуацию в Турции.

Ранее сообщалось, что 30 человек находятся под завалами в турецкой провинции Элязыг после землетрясения.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган контролирует ход спасательных работ в зоне землетрясения.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в восточной провинции Турции Элязыг вечером 24 января и ощущалось по всей стране. 

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