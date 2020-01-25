В Турции сообщили о более 500 пострадавших при землетрясении
«405 граждан получили ранения в Элязыге, они были доставлены в больницы нашими медицинскими бригадами. 148 человек были отправлены в больницы в Малатье», — цитирует его NTV.
По его словам, пятеро госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии.
Кроме того, по последней информации, 13 человек погибли в Элязыге и ещё пятеро в Малатье.
На месте ЧП работают 493 команды спасателей из 28 турецких провинций.
Отмечается, что после землетрясения было зафиксировано 35 подземных толчков магнитудой от 2,7 до 5,4.
Ранее сообщалось о 14 погибших и 57 пострадавших в результате землетрясения в Турции.
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что контролирует ход спасательных работ в зоне землетрясения.
Вечером 24 января на востоке Турции в провинции Элязыг произошло землетрясение магнитудой 6,8, которое ощущалось по всей стране.