В Турции сообщили о более 500 пострадавших при землетрясении

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Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что в результате землетрясения на востоке Турции, по последним данным, погибли 18 человек и ещё 553 получили ранения. При этом 30 человек находятся под завалами в провинции Элязыг.

«405 граждан получили ранения в Элязыге, они были доставлены в больницы нашими медицинскими бригадами. 148 человек были отправлены в больницы в Малатье», — цитирует его NTV.

По его словам, пятеро госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии.

Кроме того, по последней информации, 13 человек погибли в Элязыге и ещё пятеро в Малатье.

На месте ЧП работают 493 команды спасателей из 28 турецких провинций.

Отмечается, что после землетрясения было зафиксировано 35 подземных толчков магнитудой от 2,7 до 5,4.

Ранее сообщалось о 14 погибших и 57 пострадавших в результате землетрясения в Турции.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что контролирует ход спасательных работ в зоне землетрясения.

Вечером 24 января на востоке Турции в провинции Элязыг произошло землетрясение магнитудой 6,8, которое ощущалось по всей стране. 

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