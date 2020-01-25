Число жертв землетрясения на востоке Турции увеличилось до 14
«Согласно первым данным, восемь человек умерли в Элязыге, 12 человек получили ранения, 6 человек погибли в Малатье, 45 человек получили ранения», — говорится в заявлении.
При этом, как уточняет РИА Новости, губернатор Малатьи Айдын Баруш в эфире телеканала NTV сообщил о 90 пострадавших в провинции.
Ранее власти Турции сообщали о трёх погибших в провинции Элязыг и ещё троих жертвах землетрясения в Малатье.
По информации посольства, россияне не пострадали в результате землетрясения в Турции.