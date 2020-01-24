Россияне не пострадали при землетрясении в Турции

Российские граждане не пострадали в результате землетрясения на востоке Турции. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-атташе посольства России в Турции Ирину Касимову.

Reuters

«По предварительным данным, россиян среди пострадавших нет. Посольство следит за ситуацией», — заявила она. Ранее на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8. В результате произошедшего пострадали по меньшей мере два человека.