Россияне не пострадали при землетрясении в Турции
Российские граждане не пострадали в результате землетрясения на востоке Турции. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-атташе посольства России в Турции Ирину Касимову.
- Reuters
«По предварительным данным, россиян среди пострадавших нет. Посольство следит за ситуацией», — заявила она.
Ранее на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8.
В результате произошедшего пострадали по меньшей мере два человека.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Ранее на эту тему: