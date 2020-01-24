Россияне не пострадали при землетрясении в Турции

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Российские граждане не пострадали в результате землетрясения на востоке Турции. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-атташе посольства России в Турции Ирину Касимову.
Россияне не пострадали при землетрясении в Турции
  • Reuters

«По предварительным данным, россиян среди пострадавших нет. Посольство следит за ситуацией», — заявила она.

Ранее на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8.

В результате произошедшего пострадали по меньшей мере два человека.

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