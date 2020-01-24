При землетрясении в Турции пострадали два человека

В результате землетрясения на востоке Турции по меньшей мере два человека получили ранения.

«Пока информации о погибших нет. Двое раненых. В самом Элязыге погибших и раненых нет. Есть информация о некоторых разрушенных зданиях в деревнях провинции. Там сейчас работают спасатели», — приводит РИА Новости слова главы МВД Турции Сулеймана Сойлу.

Он отметил, что после землетрясения наблюдаются пятибалльные афтершоки.

Ранее стало известно о землетрясении магнитудой 6,8 на востоке Турции, очаг находился в 9 км к юго-западу от города Сивридже в провинции Элязыг.