При землетрясении в Турции пострадали два человека

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В результате землетрясения на востоке Турции по меньшей мере два человека получили ранения.
При землетрясении в Турции пострадали два человека
  • Reuters

«Пока информации о погибших нет. Двое раненых. В самом Элязыге погибших и раненых нет. Есть информация о некоторых разрушенных зданиях в деревнях провинции. Там сейчас работают спасатели», — приводит РИА Новости слова главы МВД Турции Сулеймана Сойлу.

Он отметил, что после землетрясения наблюдаются пятибалльные афтершоки.

Ранее стало известно о землетрясении магнитудой 6,8 на востоке Турции, очаг находился в 9 км к юго-западу от города Сивридже в провинции Элязыг.

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