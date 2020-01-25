Эрдоган контролирует ход спасательных работ в зоне землетрясения

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что наблюдает за ходом спасательных работ в зоне землетрясения на востоке Турции, в результате которого 14 человек погибли и около 60 получили ранения.

«Как президент Турции я внимательно слежу за работами в зоне землетрясения. Все наши службы, в первую очередь, Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям и Общество Красного Полумесяца, находятся вместе с нашим народом», — написал Эрдоган в своём Twitter.

Он подчеркнул, что спасательные и медицинские службы принимают все необходимые меры для устранения последствий природного бедствия и обеспечения безопасности граждан.

На место ЧП выехали главы Министерства окружающей среды и градостроительства, МВД и Минздрава республики.

Турецкий президент также выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорого выздоровления пострадавшим при землетрясении.

Ранее сообщалось, что в турецких провинциях Элязыг и Малатья от землетрясения погибли 14 человек и 57 получили ранения.

По данным посольства, среди пострадавших россиян нет.

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