В результате землетрясения в Турции пострадали более 1000 человек

Управление по предотвращению и ликвидации последствий ЧС Турции сообщило, что в результате землетрясения в турецкой провинции Элязыг погибли 20 человек и ещё 1015 пострадали. При этом спасатели продолжают разбирать завалы.

Об этом сообщает Anadolu на своей странице в Twitter.

«Управление по предотвращению и ликвидации последствий ЧС: число погибших при землетрясении на востоке Турции достигло 20, раненых — 1015», — указывается в заявлении.

Управление по предотвращению и ликвидации последствий ЧС: Число погибших при землетрясении на востоке Турции достигло 20, раненых - 1015. — ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) 25 января 2020 г.

Ранее сообщалось о 19 погибших и более 700 пострадавших после землетрясения на востоке Турции.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил солидарность народу Турции в связи с ЧП.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в восточной провинции Турции Элязыг вечером 24 января и ощущалось по всей стране. После землетрясения было зафиксировано 35 подземных толчков магнитудой от 2,7 до 5,4.