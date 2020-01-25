В результате землетрясения в Турции пострадали более 1000 человек
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Об этом сообщает Anadolu на своей странице в Twitter.
«Управление по предотвращению и ликвидации последствий ЧС: число погибших при землетрясении на востоке Турции достигло 20, раненых — 1015», — указывается в заявлении.
Управление по предотвращению и ликвидации последствий ЧС: Число погибших при землетрясении на востоке Турции достигло 20, раненых - 1015.— ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) 25 января 2020 г.
Ранее сообщалось о 19 погибших и более 700 пострадавших после землетрясения на востоке Турции.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил солидарность народу Турции в связи с ЧП.
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в восточной провинции Турции Элязыг вечером 24 января и ощущалось по всей стране. После землетрясения было зафиксировано 35 подземных толчков магнитудой от 2,7 до 5,4.