В результате землетрясения в Турции пострадали более 1000 человек

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RT
Управление по предотвращению и ликвидации последствий ЧС Турции сообщило, что в результате землетрясения в турецкой провинции Элязыг погибли 20 человек и ещё 1015 пострадали. При этом спасатели продолжают разбирать завалы.
В результате землетрясения в Турции пострадали более 1000 человек
  • Reuters
  • © Sertac Kayar

Об этом сообщает Anadolu на своей странице в Twitter.

«Управление по предотвращению и ликвидации последствий ЧС: число погибших при землетрясении на востоке Турции достигло 20, раненых — 1015», — указывается в заявлении.

Ранее сообщалось о 19 погибших и более 700 пострадавших после землетрясения на востоке Турции.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил солидарность народу Турции в связи с ЧП.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в восточной провинции Турции Элязыг вечером 24 января и ощущалось по всей стране. После землетрясения было зафиксировано 35 подземных толчков магнитудой от 2,7 до 5,4.

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