В Турции сообщили о 19 погибших и более 700 раненых при землетрясении

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Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что число погибших в результате землетрясения в восточной провинции Элязыг выросло до 19, ещё 772 жителя получили ранения.

«Мы потеряли 19 граждан. У нас 221 человек ранен в Малатье и 551 человек — в Элязыге», — цитирует его NTV.

Он также допустил, что число жертв может увеличиться, так как под завалами в Элязыге по-прежнему остаются 30 человек.

Ранее сообщалось о 18 погибших и 553 пострадавших после землетрясения на востоке Турции.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил солидарность народу Турции в связи с ЧП.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в восточной провинции Турции Элязыг вечером 24 января и ощущалось по всей стране. После землетрясения было зафиксировано 35 подземных толчков магнитудой от 2,7 до 5,4.

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