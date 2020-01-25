В Турции сообщили о 19 погибших и более 700 раненых при землетрясении
«Мы потеряли 19 граждан. У нас 221 человек ранен в Малатье и 551 человек — в Элязыге», — цитирует его NTV.
Он также допустил, что число жертв может увеличиться, так как под завалами в Элязыге по-прежнему остаются 30 человек.
Ранее сообщалось о 18 погибших и 553 пострадавших после землетрясения на востоке Турции.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил солидарность народу Турции в связи с ЧП.
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в восточной провинции Турции Элязыг вечером 24 января и ощущалось по всей стране. После землетрясения было зафиксировано 35 подземных толчков магнитудой от 2,7 до 5,4.