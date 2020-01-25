Десятки домов обрушились в Турции из-за землетрясения
- Reuters
Об этом сообщает NTV.
По предварительным данным, не менее пяти домов обрушились в провинции Элязыг, ещё 25 — в провинции Малатья.
Власти Турции предупредили граждан в зоне бедствия, что им не стоит пока входить в свои дома, так как они также могут обрушиться.
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в восточной провинции Турции Элязыг вечером 24 января и ощущалось по всей стране. После землетрясения было зафиксировано 35 подземных толчков магнитудой от 2,7 до 5,4.
Согласно последним данным, в результате землетрясения погиб 21 человек, ещё 1030 пострадали.