Десятки домов обрушились в Турции из-за землетрясения

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По меньшей мере 30 домов обрушились после землетрясения на востоке Турции.
Десятки домов обрушились в Турции из-за землетрясения
  • Reuters

Об этом сообщает NTV.

По предварительным данным, не менее пяти домов обрушились в провинции Элязыг, ещё 25 — в провинции Малатья.

Власти Турции предупредили граждан в зоне бедствия, что им не стоит пока входить в свои дома, так как они также могут обрушиться.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в восточной провинции Турции Элязыг вечером 24 января и ощущалось по всей стране. После землетрясения было зафиксировано 35 подземных толчков магнитудой от 2,7 до 5,4.

Согласно последним данным, в результате землетрясения погиб 21 человек, ещё 1030 пострадали.

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