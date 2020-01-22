Среди заболевших коронавирусом в Китае нет граждан России

Среди заболевших в Китае новым типом коронавируса нет граждан России. Об этом сообщил пресс-атташе российского посольства в КНР Георгий Егоров.

Он рассказал, что, согласно имеющейся у посольства информации, «российских граждан среди заболевших нет».

Егоров также сообщил, что дипмиссия работает с Государственным комитетом по вопросам здравоохранения и Центром по профилактике и контролю заболеваний Китая.

«Нам говорят, что ситуация под контролем. Всё, что мы предприняли, — это только опубликовали на наших информационных ресурсах меры предосторожности», — цитирует Егорова РИА Новости.

Ранее в Комитете по вопросам здравоохранения КНР рассказали, что случаи заражения новым типом коронавируса медицинского персонала в городе Ухань провинции Хубэй подтверждают факт передачи инфекции воздушно-капельным путём и свидетельствуют о необходимости принять дополнительные меры профилактики внутри больниц.

По последним данным, жертвами нового типа коронавируса в КНР стали девять человек, ещё 440 заражены.