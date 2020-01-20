В МИД России обеспокоены ростом активности НАТО в Арктике

Посол по особым поручениям по вопросам международного сотрудничества в Арктике российского МИД Николай Корчунов выразил обеспокоенность ростом активности НАТО в Арктике.

«Мы обеспокоены ростом активности Североатлантического альянса в Арктике. Мы об этом откровенно и честно говорим партнёрам и мировой общественности. Особо беспокоит нас повышение активности в Арктике неарктических государств стран — членов НАТО», — цитирует Корчунова РИА Новости.

Он отметил, что в настоящее время эти члены принимают военные арктические стратегии или выпускают документы, где оправдывается целесообразность военного присутствия в высоких широтах.

«Мы считаем, что это ведёт к напряжённости, это подрывает сохранение Арктики как зоны мира, стабильности и конструктивного взаимодействия», — подчеркнул посол.

В декабре командующий Северным флотом Александр Моисеев заявил о росте активности НАТО в Арктике, в том числе разведывательной деятельности и боевой подготовки вооружённых сил.