Иранский министр намерен передать Зеленскому письмо от Рухани по Boeing
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Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
«Министр дорог и городского строительства сегодня отправился на Украину, чтобы передать послание президента своему украинскому коллеге по поводу крушения пассажирского самолёта», — передаёт IRNA.
Ранее глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар заявил,что в Иране не приняли решение об отправке чёрных ящиков Boeing за границу.
Авиакатастрофа произошла 8 января в Тегеране, погибли 176 человек.
11 января Тегеран признал, что иранская система ПВО ошибочно сбила пассажирский самолёт компании «Международные авиалинии Украины», приняв его за крылатую ракету.