Иранский министр намерен передать Зеленскому письмо от Рухани по Boeing

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Иранский министр дорог и городского строительства Мохаммад Эслами направляется в Киев, где передаст письмо президента Ирана Хасана Рухани украинскому лидеру Владимиру Зеленскому относительно крушения Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», сбитого иранской системой ПВО в Тегеране.
Иранский министр намерен передать Зеленскому письмо от Рухани по Boeing
  • © Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

«Министр дорог и городского строительства сегодня отправился на Украину, чтобы передать послание президента своему украинскому коллеге по поводу крушения пассажирского самолёта», — передаёт IRNA.

Ранее глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар заявил,что в Иране не приняли решение об отправке чёрных ящиков Boeing за границу.

Авиакатастрофа произошла 8 января в Тегеране, погибли 176 человек.

11 января Тегеран признал, что иранская система ПВО ошибочно сбила пассажирский самолёт компании «Международные авиалинии Украины», приняв его за крылатую ракету.

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