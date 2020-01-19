СМИ: Опознаны 169 погибших при крушении украинского Boeing

Число опознанных жертв крушения в Тегеране украинского пассажирского самолёта Boeing 737 достигло 169.

Об этом в Twitter сообщило Tasnim со ссылкой на диагностический центр и лабораторию судебной медицины провинции Тегеран в Иране.

169 bodies of #UkrainePlaneCrash have been identified at the Forensic Diagnostic Center of #Tehran — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) 19 января 2020 г.

Ранее в Киев доставили тела погибших при крушении Boeing украинцев.

Также сообщалось, что специалисты диагностического центра и лаборатории судебной медицины провинции Тегеран в Иране установили личности 148 погибших при авиакатастрофе.

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение 8 января вскоре после вылета из Тегерана, погибли 176 человек.

11 января в Тегеране подтвердили, что система ПВО Ирана ошибочно сбила самолёт, приняв его за крылатую ракету.