СМИ: Опознаны 169 погибших при крушении украинского Boeing

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Число опознанных жертв крушения в Тегеране украинского пассажирского самолёта Boeing 737 достигло 169.
СМИ: Опознаны 169 погибших при крушении украинского Boeing
  • © Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом в Twitter сообщило Tasnim со ссылкой на диагностический центр и лабораторию судебной медицины провинции Тегеран в Иране.

Ранее в Киев доставили тела погибших при крушении Boeing украинцев.

Также сообщалось, что специалисты диагностического центра и лаборатории судебной медицины провинции Тегеран в Иране установили личности 148 погибших при авиакатастрофе.

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение 8 января вскоре после вылета из Тегерана, погибли 176 человек.

11 января в Тегеране подтвердили, что система ПВО Ирана ошибочно сбила самолёт, приняв его за крылатую ракету.

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