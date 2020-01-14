Политолог связал отказ Польши пригласить Путина в Освенцим с местью

Немецкий политолог Александр Рар в беседе с телеканалом «360» связал отказ Польши от приглашения российского президента Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения Освенцима с местью.

По словам политолога, сегодня многие используют историю как оружие для укрепления своих собственных политических позиций, подчеркнув, что в их числе и Польша.

«После событий Холодной войны на Западе появился другой нарратив, что Сталин побил Гитлера, но захватил себе часть Восточной Европы и создал там свою советскую диктатуру. В каких-то из этих стран — Польша, Прибалтика — есть определённая обида на Советский Союз. За то, что он 45 лет держал их под своим контролем в своей коммунистической системе. Они всеми методами хотят частично отомстить нынешней России за это», — сказал Рар.

Он отметил, что Польша хочет быть в образе вечной жертвы, что иногда это удобно, поскольку «тебя все жалеют и помогают».

Также политолог заявил, что в настоящее время отношения России и Польши далеки от понятия «нормальные».

Отмечается, что Рар не верит в возможность изменения Польшей своего решения относительно приглашения российского лидера.

Ранее экс-президент Польши Лех Валенса раскритиковал отказ Польши от приглашения Путина на празднование 75-й годовщины освобождения Освенцима и призвал власти страны публично признать историческую правду, что немецкий концентрационный лагерь Освенцим был освобождён силами Красной армии.

9 января сейм Польши одобрил резолюцию о якобы равной «вине» СССР и гитлеровской Германии в начале Второй мировой войны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что правда о тех событиях зафиксирована Нюрнбергским трибуналом.